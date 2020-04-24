هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2020 03:48 م

مشهد من محمية فيرونغا الطبيعية الواقعة غرب الكونغو الديموقراطية، 28 أيلول/سبتمبر

قتل 12 عنصرا على الأقل من حراس محمية فيرونغا وعدة مدنيين في هجوم مسلح قرب مدينة غوما شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد متحدث باسم أقدم محمية طبيعية في افريقيا وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث لمراسل وكالة فرانس برس في رسالة أن "الحصيلة الأولية (...)هي 12 قتلى و6 جرحى" في صفوف عناصر المعهد الكونغولي لحماية الطبيعة الذي يدير المحمية.

ويمثل هذا أحد أكبر الهجمات التي تستهدف الحراس في هذه المنطقة التي تشهد نشاطا كثيفا لجماعات مسلحة.

وأضاف المتحدث أنه كان يوجد "أربعة مدنيين على الطريق استهدفهم المهاجمون بشكل واضح".

من جهة أخرى، تحدث مصدر أمني عن حصيلة تشمل مقتل 13 عنصرا من حراس الحديقة وخمسة مدنيين.

وقع الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن في شمال مدينة غوما، على أطراف منتزه فيرونغا التي يغطي مساحة 7769 كلم مربع جزءا من محافظة شمال كيفو، خاصة على طول الحدود مع روندا وأوغندا.

وتنشط عدة جماعات مسلحة في المنطقة، على غرار المتمردين الهوتو الروانديين الناشطين ضمن تنظيم "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا".

ومنعت الزيارات إلى داخل المحمية لمدة 30 يوما على الأقل اعتبارا من 19 آذار/مارس في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الزيارات لفترة خلال منتصف عام 2018 عقب اختطاف سائحين بريطانيين وقتل حارس، وقد أطلق سراحهما لاحقا.

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