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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 12:51 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 12:51

مشهد عام لمخيم للنازحين من بلدة تاورغاء الليبية، على بعد 260 كلم شرق طرابلس، في 8 شباط/فبراير 2018

أعلنت الامم المتحدة الجمعة أن أكثر من 12 مهاجرا قضوا برصاص المهربين الاسبوع الماضي اثناء محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز للاجئين في ليبيا حيث تعرض البعض منهم "للتعذيب".

والحادثة التي كشفت عنها أولا منظمة أطباء بلا حدود ومصادر محلية، وقعت في 23 ايار/مايو في بلدة بني وليد، على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس.

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إن "المهربين في ليبيا قتلوا، وفقا لتقارير، اكثر من 12 شخصا وجرحوا العديد بعد أن حاول نحو 200 ارتيري واثيوبي وصومالي محتجزين، الفرار" مضيفة أن القتلى "سقطوا بالرصاص".

واضاف البيان إن "الناجين تحدثوا عن تعذيب واستغلال على أيدي المهربين -- والبعض محتجز منذ ما يصل إلى ثلاث سنوات".

لكن منظمة محلية تدعى "مفوضية المجتمع المدني" تقدم المساعدة للمهاجرين في بني وليد، نفت التقارير عن تعرض أي شخص للقتل اثناء محاولته الفرار.

غير أن المجموعة كانت قد دانت في بيان بتاريخ 27 ايار/مايو "المعاملة اللاانسانية" للمهاجرين.

وتعد بني وليد نقطة عبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى اوروبا بحرا من سواحل الشمال الليبي.

ويسيطر المهربون والخاطفون على حوالى 20 مركز احتجاز في البلدة، ويتصلون هاتفيا بعائلات المهاجرين طلبا للفدية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ومقتله، اصبحت ليبيا منصة لانطلاق المهاجرين الذين يقومون بمحاولات يائسة للوصول إلى اوروبا.

واضافت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "تظهر الحادثة الدامية الاخيرة مرة اخرى التحدي الهائل المتمثل بحماية اللاجئين في ليبيا حيث يقع العديد من الاشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، فريسة شبكات اجرامية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب