مقتل 13 جنديا على الأقلّ في هجوم لبوكو حرام في نيجيريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 01:24 م

صورة ملتقطة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 لصبيّ يهيم في بلدة مايبورتي التي أحرقتها جماعة بوكو حرام

قُتل 13 جنديا نيجيريا على الأقلّ وشرطي واحد في كمّين نصبته لهم جماعة بوكو حرام مساء الاثنين في شمال شرق البلد، بحسب ما أعلن الجيش النيجيري الأربعاء.

وتعرض موكب عسكري انطلق من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو باتجاه داماتورو في ولاية يوبي لهجوم مساء الاثنين قرابة الساعة 18,30 (17,30 بتوقيت غرينيتش). وقد "تصدّى الجنود لإرهابيي بوكو حرام الذين نصبوا كمّينا لهم"، وفق ما أوضح الجيش.

وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد الكولونيل أونييما نواشوكوو في بيان إن "13 من رجالنا وشرطيا (...) دفعوا للأسف حياتهم ثمنا لهذا الكمّين وهم يحاولون الهروب منه".

وقدرت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا بلغ 18.

وكشفت مصادر مقرّبة من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، وهو أحد فصائل بوكو حرام يستهدف بهجماته الجيش خصوصا، أنه لم يكن كمّينا بل هجوماً على قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة كوكاريتا.

وجرى الهجوم الذي نفّذ، بحسب المجموعة الجهادية، بواسطة ثماني شاحنات ودراجات نارية، على مقربة من الطريق الذي يصل مايدوغوري بداماتورو، ما دفع السائقين إلى ترك مركباتهم للاحتماء.

وقال جندي كان في الموقع لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن "الإرهابيين قتلوا 17 جنديا في هذا الهجوم الذي استمرّ لأكثر من ساعة".

وأردف "اجتاحوا القاعدة العسكرية وأضرموا النيران فيها. ولقي شرطي كان في سيارة حتفه أيضا".

وأفاد مصدر في مستشفى داماتورو وآخر من الميليشيات المدنية التي تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش بأن الحصيلة شملت 17 جنديا وشرطيا واحدا.

وقال أحد المقاتلين في الميليشيا "أضرموا النيران بالقاعدة العسكرية وبمركبتين عسكريتين، فضلا عن مدرستين ابتدائيتين في كوكاريتا ونغوراوا".

وتنفّذ بوكو حرام هجمات بوتيرة شبه أسبوعية منذ تموز/يوليو. وقد أودى النزاع بين الجيش النيجيري وهذه الجماعة بحياة أكثر من 27 ألف شخص منذ العام 2009 وهجّر أكثر من 1,6 مليون شخص ليس في وسعهم بعد العودة إلى ديارهم.

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