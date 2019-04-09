هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 08:50 ص

أغراض طلاب يمنيين مبعثرة على درج مدرسة في صنعاء في 7 نيسان/ابريل 2019 بعد مقتل مدنيين بينهم طلاب في "انفجار" في العاصمة.

قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) الثلاثاء إن "انفجارا" وقع الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء أدى إلى مقتل 14 طفلا وإصابة 16 آخرين.

وكان بيان صدر في وقت سابق عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي تحدث عن مقتل 11 يمنيا بينهم خمس طالبات، دون أن توضح ظروف إصابتهم.

وقالت اليونيسيف في بيان "أدّى انفجار في صنعاء هذا الأسبوع إلى مقتل 14 طفلاً وإصابة 16 آخرين بجراح خطيرة. هذا ما تمكّنت اليونيسف من التحقق منه، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي للقتلى والجرحى من الأطفال".

وبحسب البيان "وقع الحادث بالقرب من مدرستين".

وكان المتمردون الحوثيون اتهموا التحالف بقيادة السعودية، بشن غارة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. لكن التحالف نفى أن يكون شن أي غارات جوية على صنعاء الأحد.

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران، والقوّات الموالية الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وجعل النزاع ملايين اليمنيين على شفير المجاعة، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم.

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