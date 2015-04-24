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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2015 10:53 ص 24 أبريل 2015 - آخر تحديث - 10:53

مهاجرون يسيرون على طول خط السكك الحديد بين مقدونيا واليونان (afp_tickers)