مقتل 14 مهاجرا سريا صوماليا وافغانيا دهسا بقطار في مقدونيا
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مهاجرون يسيرون على طول خط السكك الحديد بين مقدونيا واليونان(afp_tickers)
اعلنت السلطات المقدونية الجمعة ان 14 مهاجرا سريا على الاقل من الصومال وافغانستان قتلوا عندما دهسهم قطار مساء الخميس في وسط مقدونيا.
وقالت نيابة مقدونيا في بيان ان الحادث وقع حوالى الساعة 22,30 (20,30 تغ) بالقرب من مدينة فيليس (50 كلم جنوب العاصمة سكوبيي) عندما شاهد قائد قطار دولي قادم من اليونان المهاجرين السريين جالسين على السكة. ولم يتمكن القطار من تجنبهم.
واكد البيان ان "سائق القطار حاول وقف القطار واطلق جرس الانذار ونجح عدد كبير من المهاجرين في الفرار لكن 14 منهم قتلوا"، موضحا ان المهاجرين السريين كانوا قادمين من افغانستان والصومال.
وتشهد سكة الحديد التي تعبر مقدونيا باتجاه الشمال حوادث مماثلة باستمرار اذ ان المهاجرين الذين يتبعون هذا الطريق للوصول الى صربيا والاتحاد الاوروبي ابعد شمالا.
وقالت ناطقة باسم الشرطة انيتا سويكوفسكا لوكالة فرانس برس ان اكثر من عشرة مهاجرين سريين لقوا حتفهم في الاشهر الستة الاخيرة في حوادث مماثلة في مقدونيا.
وتقع مقدونيا كغيرها من دول المنطقة، على "طريق البلقان" وتستخدمها مجموعات اجرامية تقوم بتهريب البشر والمخدرات والاسلحة الى دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب