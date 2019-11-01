هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 06:54 م

مروحية عسكرية فرنسية من طراز "غازيل" تحلق فوق قاعدة عسكرية فرنسية في شرق وسط مالي في آذار/مارس 2019

قتل خمسة عشر جنديا ماليا الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في انديليمان بشمال البلاد، وفق ما افاد الجيش المالي.

وقال الجيش عبر تويتر إن "هجوما إرهابيا" استهدف الجمعة موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، واسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب "حصيلة غير نهائية".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 ايلول/سبتمبر والاول من تشرين الاول/اكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

واضاف الجيش ان هجوم الجمعة اسفر عن "جرحى واضرار مادية" لافتا الى "ارسال تعزيزات" الى المنطقة المستهدفة.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس ان جنودا ماليين فقدوا الجمعة.

وحتى بعد الظهر، لم تتبن اي جهة الهجوم.

وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت اليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 ولا يزال مستمرا ادى الى طرد القسم الاكبر من الجهاديين.

غير ان الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي الى وسطها ثم الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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