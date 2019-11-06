هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 05:46 ص

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف في بكين في 25 نيسان/أبريل 2019

قتلت قوات الأمن في طاجيكستان 15 مهاجما عندما تصدت لعصابة مسلحة شنت هجوما على نقطة تفتيش على الحدود مع أوزبكستان في ساعة مبكرة الأربعاء، وفق مسؤولين أكدوا أيضا أن جنديا وشرطيا قتلا في الاشتباك.

وقالت وزارة الداخلية إنه "نتيجة العملية التي شنتها قوات تطبيق القانون، تم تحييد 15 عنصرا من مجموعة إجرامية مسلحة واعتقال أربعة مهاجمين آخرين".

من جهتهم، أفاد حرس الحدود أن خمسة مهاجمين اعتقلوا.

وأوضحت الوزارة أن عصابة مسلحة تضم نحو 20 شخصا كانوا يرتدون أقنعة، هاجمت نقطة إيشكوبود الحدودية الواقعة على مسافة 50 كلم تقريبا غرب العاصمة دونشانبي، بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشرت الوزارة صورا لعدد من الجثث قرب عربات محترقة في موقع الاشتباك.

وطاجيكستان دولة جبلية فقيرة يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة ولديها حدود مع أفغانستان. وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وذكرت سلطات هذا البلد ذي الغالبية المسلمة أن أكثر من ألف طاجيكي انضموا إلى صفوف المقاتلين الإسلاميين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك