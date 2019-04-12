هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 08:48 م

متظاهرون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 11 نيسان/ابريل 2019.

أعلنت الشرطة السودانية أنّ 16 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح يومي الخميس والجمعة في الخرطوم من جراء إصابتهم بأعيرة نارية خلال "تفلتات" أمنية و"اعتداءات" استهدفت ممتلكات حكومية وخاصة.

وقال الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم على عبد الرحيم في رسالة نصيّة تلقّتها وكالة فرانس برس "شهد اليوم الجمعة وأمس الخميس جملة من التفلّتات في عدد من الولايات"، مشيراً إلى أنّ "تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لوفاة ستة عشر وإصابة عشرون بأعيرة نارية طائشة".

وأضاف أنّ "الاعتداءات شملت بعض المقار والممتلكات الحكومية والخاصة".

ولفت المتحدّث إلى "استمرار الاعتصام بشارع النيل والجامعة وتقاطع المنديل وسط الخرطوم"، مشيراً إلى أنّ "الاعتصامات والتجمهرات أثّرت على حركة السير وتسبّبت في ازدحام كثيف وسط الخرطوم".

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