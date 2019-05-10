هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 09:34 ص

عناصر من قوات الأمن الصومالية في دورية في بونتلاند بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2016

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أنها قتلت 17 شخصا يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية في الصومال، وذلك في ضربتين جويتين الاربعاء والخميس في شمال البلاد.

وفي بيان الجمعة، اوردت القيادة أنها استهدفت "معسكرا لتنظيم الدولة الاسلامية في الصومال في جبال غوليس في التاسع من ايار/مايو 2019" لافتة الى "مقتل أربعة إرهابيين".

وتحدث بيان سابق مساء الخميس عن مقتل 13 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في ضربة شنت الاربعاء في المنطقة نفسها.

وقالت القيادة إن "هذه الحملة المقصودة تستند الى معلومات استخباراتية أفضل وفهم أكبر لانشطة التدريب والتجنيد لتنظيم الدولة الاسلامية في بونتلاند"، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال الصومال.

واوضح المصدر نفسه أن الولايات المتحدة نفذت أربع ضربات جوية على التنظيم المتطرف في الصومال منذ 14 نيسان/ابريل.

ومنتصف نيسان/ابريل، اعلنت الولايات المتحدة مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة الاسلامية في الصومال عبد الحكيم دوكوب.

ولتنظيم الدولية الإسلامية وجود ضئيل نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

لكن التنظيم ينشط خصوصا في بونتلاند (شمال) حيث أقام معسكرات تدريب ومخازن للأسلحة التي مصدرها خصوصا اليمن المجاور.

واندمجت حركة الشباب التي تعد أكبر مجموعة متطرفة في الصومال حتى الآن، رسميا مع تنظيم القاعدة في 2012. لكن عددا من أعضائها (نحو 200) انشقوا وانضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال عبد القادر مؤمن على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأواخر العام 2018، قدّرت "أفريكوم" عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال بما بين 75 و250 مقاتلاً مقابل ثلاثة إلى سبعة آلاف مقاتل من حركة الشباب.

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