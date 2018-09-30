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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 12:12 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:12

صورة مأخوذة في 16 تموز/يوليو 2018 من الجانب الاسرائيلي لمرتفعات الجولات المحتلة تظهر سحب الدخان ترتفع من غارات سورية وروسية عبر الحدود في محافظة القنيطرة جنوب شرق سوريا.

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد أن أكثر من 18 ألف شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، قتلوا في غارات جوية روسية في سوريا منذ بدأت موسكو تدخلها العسكري قبل ثلاث سنوات.

وبدأت روسيا، الحليفة القوية لنظام الرئيس بشار الاسد، شن غارات جوية في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع النزاع المدمر.

ومذاك، قتل 18096 شخصا، بحسب المرصد الذي قال أن هذا العدد يشمل 7988 مدنياً أو نحو نصف إجمالي القتلى.

كما قتل في هذه الضربات 5233 من مسلح تنظيم الدولة الإسلامية، بينما باقي القتلى هم من فصائل أخرى من الإسلاميين والجهاديين، بحسب المرصد.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية الغارات الجوية الروسية واعتبرت أن القصف كان عشوائيا واستهدف البنى التحتية المدنية وبينها المستشفيات.

وذكرت منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة، في تقرير الأحد أنها قامت بعمليات انقاذ في عشرات عمليات القصف على مبان منذ 2015.

واشارت الى غارات روسية على 19 مدرسة و12 سوقا عاما و20 منشأة طبية خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى 21 من مراكز الانقاذ التابعة لها.

والاسبوع الماضي، قال المرصد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى مقتل أكثر من 3300 مدنيا منذ بدء عملياته ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب