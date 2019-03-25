هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 11:59 ص

صورة نشرتها وكالة أنباء مهر الإيرانية في 25 آذار/مارس 2019 وتظهر سيارات تراكمت في مدينة شيراز الجنوبية. اجتاحت السيول التي تكلت جراء الأمطار الغزيرة 25 من محافظات إيران الواحدة والثلاثين موقعة قتلى

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 68 آخرون بجروح إثر سيول عارمة اجتاحت معظم المحافظات الايرانية جراء الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت أجهزة الطوارئ الاثنين.

وأكدت أجهزة الانقاذ على موقعها الإلكتروني هذه الحصيلة الجديدة المؤقتة. قبل ذلك أعلن رئيس جهاز الطوارئ الوطني بيرحسين كوليفاند للتلفزيون الايراني العام أن الحصيلة الأولية في مدينة شيراز جنوب البلاد هي 11 قتيلا و68 جريحا، فيما قتل شخص آخر في ساربول الذهب في محافظة كرمنشاه الغربية.

وذكرت منظمة إدارة الأزمات الإيرانية أن البلاد تواجه فيضانات غير مسبوقة في 25 من محافظاتها الواحدة والثلاثين.

واجتاحت الفيضانات الأخيرة بشكل خاص غرب وجنوب غرب إيران وتأتي بعد سيول وفيضانات واسعة في 19 آذار/مارس في محافظتي غوليستان ومازانداران شمال شرق البلاد، ولكن لم تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى.

وتعرقلت أعمال خدمات الطوارئ بسبب عطلات رأس السنة الإيرانية.

والغت منظمة إدارة الأزمات ووزارة الصحة المسؤولة عن المستشفيات جميع الاجازات ووضعت في حالة تأهب كاملة، فيما صدر أمر لرؤساء المحافظات بعدم مغادرة أماكن عملهم.

وحذرت وكالة الارصاد الجوية الايرانية من أن هطول الامطار سيستمر حتى الأربعاء.

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