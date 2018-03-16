مقتل 18 مدنيا في قصف تركي على مدينة عفرين بسوريا (المرصد)
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نازحون مدنيون من مدينة عفرين في شمال غرب سوريا في 15 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
قُتل 18 مدنيا الجمعة بينهم خمسة أطفال في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأشار المرصد الى أن "معارك تدور على حدود المدينة الشمالية" في وقت تشنّ تركيا عملية منذ 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية، تهدف الى طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "ارهابية" من منطقة عفرين.
وتصعد القوات التركية منذ مطلع الاسبوع قصفها لمدينة عفرين التي باتت تطوقها مع تسعين قرية تقع غربها، ما أدى الى نزوح أكثر من ثلاثين ألف مدني منها بحسب المرصد في اليومين الأخيرين.
وبحسب المرصد، نزح منذ منتصف الليل حتى اللحظة ما لا يقل عن 2500 شخص من عفرين.
ويربط مدينة عفرين منفذ وحيد بمناطق سيطرة قوات النظام يمر عبر بلدتي نبل والزهراء المواليتين لدمشق. لكنه بات منذ الاثنين تحت مرمى النيران التركية.
ويحتمي السكان في الاقبية في وقت تشهد المدينة اكتظاظاً سكانياً جراء حركة النزوح الكبيرة إليها. ويقدر المرصد عدد المقيمين فيها بنحو 350 ألفاً بالاضافة الى عشرات الآلاف في القرى المجاورة لها.
وتعاني المدينة من انقطاع خدمات المياه والكهرباء اثر سيطرة القوات التركية على سد ميدانكي، المزود الرئيسي لها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب