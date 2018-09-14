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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 06:54 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:54

مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية خلال هجومهم على تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا في 13 ايلول/سبتمبر 2018

قتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلي "قوات سوريا الديموقراطية"، تحالف كردي عربي تدعمه واشنطن، في كمين الجمعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، كما ذكرت المرصد السوري لحقوق الانسان.

واعلن المرصد "مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات سوريا الديموقراطية خلال كمين لداعش الذي استغل الاحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية، فتقدم (الجهاديون) وحاصروهم مستخدمين عبوات واطلاق النار"، وذلك خلال هجوم على منطقة هجين الخاضعة لسيطرة الجهاديين في محافظة دير الزور.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين بإسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل الاخير من هجوم يهدف الى القضاء على وجود تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا.

ويستهدف الهجوم الجيب الاخير الذي يسيطر عليه الجهاديون على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

ويتحصن نحو ثلاثة الاف جهادي معظمهم اجانب في منطقة هجين. واعلنت قوات سوريا الديموقراطية أخيرا أن بينهم "قادة من الصف الاول".

وأقر قياديون في قوات سوريا الديموقراطية ومتحدث باسم التحالف الدولي بان العملية ستكون شاقة وخصوصا بسبب لجوء الجهاديين الى الغام تبطىء من تقدم المقاتلين.

ومنذ الاثنين، قتل 37 مقاتلا على الاقل من التحالف الكردي العربي في معارك اضافة الى 53 جهاديا في حصيلة جديدة للمرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع فرانس برس مساء الجمعة ان "المنطقة مزروعة بعدد كبير من الالغام وعناصر داعش يختبئون في انفاق".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب