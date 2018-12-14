مقتل 21 شخصا خلال اضطرابات في جنوب اثيوبيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 08:35 م

قتل 21 شخصا على الاقل يومي الخميس والجمعة في اعمال عنف بين الاقليات في احدى مدن جنوب اثيوبيا حيث يتعايش افراد من مجموعتي الاورومو وصومالي، وفقا لما ذكرته الاذاعة المحلية "فانا" المقربة من السلطات.

وقعت اعمال العنف على الجانب الإثيوبي من مدينة مويال على الحدود مع كينيا والتي تطالب بها منطقة أورومو ومنطقة صومالي. وقالت الاذاعة نقلا عن سوريوي محمد نائب مدير ادارة الاتصالات في منطقة صومالي ان العنف اقوع 61 جريحا ايضا.

وفي عام 2017، أدت اشتباكات بين المجموعتين على طول الحدود المشتركة بين منطقتيهما الى نزوح أكثر من مليون شخص.

وتسود اعمال العنف مناطق اخرى في البلاد بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الاراضي.

وبدات هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبيي أحمد الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل.

وقد اضطر قرابة مليون شخص إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الاورومو واقلية غيدو في الجنوب اندلع بعد وقت قصير من تعيينه.

ويضاعف أبيي مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات رئيسية. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحافيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس اريتريا ايسايس افورقي.

كما أعلن عن خصخصة الشركات العامة الكبيرة.

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