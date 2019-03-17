هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 09:22 م

قوات مالية قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لقاعدة فرنسية في غاو في 24 شباط/فبراير 2019

قتل 21 عسكريا ماليا في الهجوم الذي استهدف فجر الأحد ثكنة للجيش المالي في ديورا في وسط البلد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس مصدر عسكري ونائب محلي.

وأكد المصدر العسكري أن "الحصيلة المؤقتة هي 21 جثة عثر عليها"، فيما أفاد النائب مشترطا عدم كشف هويته "دفن 21 جثة لعسكريين ماليين الأحد بالقرب من ديورا".

وبحسب القوات المسلّحة المالية فإن الهجوم ارتكبته "مجموعات إرهابية بقيادة الكولونيل المنشق با اغ موسى" المقرب من اياد اغ غالي زعيم اكبر تحالف جهادي في الساحل مرتبط بالقاعدة.

من جهته أكد الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا أن الشعب المالي "موحّد" في مواجهة الهجمات من دون إعطاء أي حصيلة.

وكان مصدر عسكري مالي أعلن أن ثكنة ديورا تعرضت لهجوم على يد مجموعة مسحلين أتوا على متن دراجات نارية وسيارات ما أدى الى "مقتل عدد من العسكريين واعتبار آخرين في عداد المفقودين".

وبعد أن كانت مثالا للديموقراطية والاستقرار في إفريقيا، شهدت مالي في السنوات الأخيرة انقلابا وحربا أهلية وصعودا للحركات الجهادية.

وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة بعد أن سقط شمال البلاد بين آذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 بأيدي جماعات جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الجهاديين وتأخر تطبيقه.

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