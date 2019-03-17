هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 12:43 ص

ادى حادث لقطار بضائع خرج عن سكته واشتعل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى مقتل 33 شخصا وجرح 26 آخرين، جميعهم من الركاب المتسللين سرا الى القطار

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح الأحد بعدما خرج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرا عن سكته في الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت الشرطة وهيئات طبية.

ووقع الحادث في إقليم كاساي في وسط غرب البلد الواقع في وسط افريقيا.

وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد لوكالة فرانس برس "انتشلنا 24 جثة معظمهم اطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة".

وأضاف المسؤول المتواجد في موقع الحادث "معظم الركاب متسللين سرا لأنه قطار بضائع. علّقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة".

وأوضح أن "العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى لا تزال مقلوبة".

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية خروج القطار عن سكته.

وهذا ثالث حادث قطار في نحو شهر في الكونغو الديموقراطية. وقتل خمسة اشخاص في حادث قطار ركاب الشهر الفائت في محطة كاليندا في جنوب البلاد.

وحوادث القطارات متكررة وعادة ما تكون دامية في المستعمرة البلجيكية السابقة مترامية الأطراف بسبب القضبان المتهالكة والعربات المتداعية التي تعود لستينات القرن الفائت.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك