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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 04:46 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:46

صورة أرشيف تظهر تجمع آلاف اليمنيين في 13 آب/أغسطس 2018 لتشييع ضحايا غارة منسوبة الى التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة صعدة

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة الجمعة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء قتلوا الخميس في غارتين للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مطالبين مجدّداً بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلد الغارق في الحرب.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن 22 طفلاَ على الأقل وأربع نساء قتلوا في غارة استهدفتهم الخميس فيما كانوا يفرون من منطقة الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون والمطلة على البحر الأحمر.

وأضاف إن أربعة أطفال آخرين قتلوا الخميس في غارة جوية منفصلة في المنطقة نفسها.

وصرّح لوكوك في بيان "إنها المرة الثانية في غضون أسبوعين تسفر فيها غارة للتحالف بقيادة السعودية عن مقتل عشرات المدنيين".

وفي 9 آب/أغسطس قتل 40 طفلاً في غارة جوية استهدفت حافلة تقلّ أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، بحسب الصليب الأحمر، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.

وكرر لوكوك دعوة غوتيريش مطالبا بـ"تحقيق محايد ومستقل وفوري"، مشدداً على أن "من لديهم نفوذ" لدى الأطراف المتحاربين عليهم ضمان حماية المدنيين.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 آب/اغسطس وأثارت تنديدا دوليا عارما، في حين تشدد المنظمات الحقوقية على ضرورة إجراء تحقيق محايد.

والخميس أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن الغارة في الدريهمي استهدفت حافلة ومنزلا، لكن وكالة أنباء الإمارات أكدت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا "بالستيا إيراني الصنع" ضد مدنيين.

وتقع الدريهمي على بعد نحو 20 كليومترا جنوب الحديدة وتشهد منذ أسبوعين معارك بين المتمردين الحوثيين وقوات موالية للحكومة مدعومة من الإمارات.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنرييتا فور "كنت آمل بأن يشكل الغضب الذي أعقب قصف صعدة في اليمن قبل أسبوعين نقطة تحول في النزاع. التقارير عن هجمات بالأمس في الدريهمي ومقتل 26 طفلا تشير إلى عكس ذلك".

وطالبت فور الأطراف المتحاربين وداعميهم الدوليين ومجلس الأمن بـ"التحرك لإنهاء النزاع بشكل نهائي".

من ناحيتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان الجمعة إن "التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة باليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين".

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، قولها إنّه ""على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقّق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتستّرون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر".

وطالبت ويتسن "الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية بأن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".

وكان مجلس الأمن دعا في آب/أغسطس الجاري إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفّاف" في الغارة الجوية على صعدة، لكنه لم يأمر بإجراء تحقيق مستقل.

وتدعم ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التدخل العسكري للتحالف في اليمن إلا أنها تبدي قلقا متزايدا لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين.

من ناحيته دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة أطراف النزاع في اليمن إلى "إيلاء الأولوية لحماية المدنيين"، مشدداً على الحاجة إلى إنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في آذار/مارس 2015 الذي تسبب ب"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

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