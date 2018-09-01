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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 01:22 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:22

عنصران من وحدة القوات النيجيرية الخاصة في عرض عسكري خلال قمة القوات البرية الافريقية في غواغوالادا في 17 نيسان/ابريل 2018

افادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس السبت ان جماعة بوكو حرام الجهادية قتلت 30 جنديا على الاقل الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا.

وقال ضابط لم يشأ كشف هويته "خسرنا 30 عنصرا على الاقل في معارك مع ارهابيي بوكو حرام هاجموا قواتنا في زاري (قرب الحدود مع النيجر) قرابة الساعة 16,00 (15,00 ت غ) الخميس".

واضاف "وصل المتمردون باعداد كبيرة في شاحنات وكانوا مزودين اسلحة ثقيلة. خاضوا معركة مع الجنود استمرت ساعة".

وتابع ان "قوة الهجوم كانت شديدة الى درجة اضطرت القوات الى التراجع موقتا قبل وصول التعزيزات" البرية والجوية.

وقال مصدر عسكري آخر لفرانس برس ان المهاجمين كانوا مزودين "معدات عسكرية" استولوا عليها في هجمات سابقة على قواعد الجيش مؤكدا حصيلة القتلى، لكنه تدارك ان "الارهابيين تكبدوا ايضا خسائر جسيمة اثر عمليات قصف".

وتبعد زاري 27 كلم من مدينة داماساك على الحدود مع جمهورية النيجر، وهي منطقة ينشط فيها فرع من بوكو حرام هو تنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا بزعامة ابو مصعب البرناوي الذي انشق عن الفرع التقليدي للجماعة بزعامة ابو بكر الشكوي.

ويستهدف هذا الجناح خصوصا الجيش النيجيري والقوة الاقليمية المشتركة اللذين تكبدا خسائر كبيرة في هجمات متتالية في الاسابيع الاخيرة.

وفي بيان مقتضب، اكد تنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا الاربعاء انه قتل "عددا كبيرا" من الجنود النيجيريين في هجوم بالهاون على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد، من دون ان تتمكن فرانس برس حتى الان من تأكيد هذه المعلومات.

ومنتصف آب/اغسطس، احتج مئات الجنود عبر اطلاق النار في الهواء في مطار مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، على نية ارسالهم الى قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد النائية.

وفي الثامن من آب/اغسطس، قتل المتمردون 17 جنديا ومدنيا واحدا في هجوم على قاعدة عسكرية قرب قرية غاروندا. ونهاية تموز/يوليو، شن مسلحون هجوما على موقع عسكري قرب مونغونو ما اسفر عن مقتل 11 جنديا وثلاثة مدنيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب