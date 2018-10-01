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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 11:59 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 23:59

رجلان يسيران على طريق خرّبها الزلزال في مدينة بالو بوسط جزيرة سولاويسي الأندونيسية في 1 ت1/أكتوبر 2018. (afp_tickers)