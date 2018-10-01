مقتل 34 طالب لاهوت وفقدان 52 آخرين من جرّاء زلزال أندونيسيا (الصليب الأحمر)
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رجلان يسيران على طريق خرّبها الزلزال في مدينة بالو بوسط جزيرة سولاويسي الأندونيسية في 1 ت1/أكتوبر 2018.(afp_tickers)
انتشل عمال الإنقاذ في أندونيسا جثث 34 طالب لاهوت قضوا في انهيار أرضي اجتاح كنيستهم إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي الجمعة، كما أعلن الصليب الأحمر الأندونيسي الثلاثاء.
وقالت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر الأندونيسي أوليا آرياني لوكالة فرانس برس إنّ فريق البحث والإنقاذ "عثر على ما مجموعه 34 جثة" طالب لاهوت من أصل 86 طالباً كان "المركز التدريبي لكنيسة جونوغ" في مقاطعة سيغي بيرومارو أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.
وأضافت إنّ عمّال الإنقاذ واجهوا صعوبة بالغة في انتشال الجثث بسبب الوحول التي غمرت الكنسية ومحيطها.
وقالت "المشكلة الأصعب كانت السير في الوحل لمدة ساعة ونصف الساعة حاملين جثة لنقلها إلى سيارة الإسعاف".
وأودى الزلزال والتسونامي الذي أعقبه بحياة 844 شخصاً على الأقل وشرّدا نحو 59 ألفا آخرين بحسب الأرقام الرسمية، في كارثة دفعت بالحكومة الإندونيسية إلى طلب مساعدة دولية.
وتتوقّع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا ما إن يتسنّى لفرق الانقاذ الوصول إلى المناطق النائية.
وتعتبر مقاطعة سيغي بيرومارو الجبلية إحدى أكثر المناطق النائية في أندونيسيا وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة بالو.
وأندونيسيا هي أكبر دولة في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، لكن أقليّات دينية عديدة، بينها المسيحية، تقطن في أنحاء متفرقة من الأرخبيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب