هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 07:57 م

عسكريون ماليون في غاو في مالي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلن وزير الدفاع المالي ارتفاع حصيلة قتلى جيش بلاده إلى 38 قتيلا جراء هجومين جهاديين استهدفا مطلع الأسبوع معسكرين للقوت المسلّحة.

وكانت الحكومة المالية أعلنت الأربعاء مقتل 25 جنديا على الأقل و15 جهاديا في معارك عنيفة بين الجيش المالي وجهاديين دارت يومي الإثنين والثلاثاء في وسط مالي.

وصرّح وزير الدفاع المالي ابراهيم داهيرو ديمبيلي للإذاعة الرسمية "للأسف، اليوم (...) دفنّا 38 جثة".

وكانت الحكومة أعلنت الأربعاء في بيان انّ حوالي 60 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين إثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة الجهاديين معسكرين للجيش في وسط البلاد، في واحدة من أكبر الخسائر التي تكبّدها الجيش المالي وقوة مجموعة دول الساحل.

وتضم مجموعة دول الساحل الخمس التي أنشئت في عام 2014 بهدف التصدّي للجهادين، مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك