مقتل 47 شخصا جراء عواصف رعدية في شمال الهند
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صواعق فوق مبان سكنية خلال عاصفة تضرب العاصمة الهندية نيودلهي في 2 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
لقي 47 شخصا على الأقل حتفهم في شمال الهند ليل الإثنين الثلاثاء جراء الاضطرابات الجوية التي يعاني منها البلد الجنوب آسيوي منذ بداية أيار/مايو، حسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وقضى الضحايا في ولايات بيهار واوتار براديش وجهارخاند.
وتعتبر ولاية بيهار الأكثر تأثراً بالعواصف المصحوبة برياح عنيفة تهبّ فجأة وصواعق.
وصرّح يونغيندر سينغ من مصلحة إدارة الكوارث في هذه الولاية "توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم 11 أصيبوا بالصواعق".
وفي اوتار براديش، عثر على ضحايا قضوا في ظروف مماثلة. وقال تي بي غوبتا، المسؤول في مصلحة ادارة الكوارث في هذه الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، إن "15 شخصا قُتلوا خلال الليل بسبب الرياح العنيفة" التي هبّت بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. وأصيب 10 آخرون بجروح.
وفي المناطق الريفية في الهند، ينام عدد كبير من السكان خارج منازلهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
ومنذ بداية الشهر، قضى نحو مئتي شخص في اوتار براديش بسبب الأحوال الجوية السيئة.
في ولاية جهارخاند الواقعة شرق بيهار، أعلنت السلطات مقتل 13 شخصا "جراء البرق والرعد". وأصيب ستة آخرين بجروح.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب