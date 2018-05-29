محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 11:14 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:14

صواعق فوق مبان سكنية خلال عاصفة تضرب العاصمة الهندية نيودلهي في 2 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)