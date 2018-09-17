مقتل 7 أشخاص في غارة جوية على منزل في اليمن
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نازحة من الحديدة تحمل جردل ماء في مخيم في منطقة عبس في محافظة حجة بشمال اليمن في 16 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل سبعة مدنيين في غارة جوية نسبت إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بحسب ما أعلن مسؤول محلي وقناة تلفزيونية تابعة للمتمردين الحوثيين.
وقال المسؤول وقناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمتمردين الحوثيين أن الغارة وقعت مساء الأحد في منطقة حوران في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأدت إلى مقتل رجل وأربع نساء بالإضافة إلى طفلين.
بينما أوردت وكالة سبأ للأنباء التابعة للمتمردين الحوثيين أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الجوية.
وأكد المسؤول المحلي أن الضربة الجوية "كانت احداثياتها خاطئة".
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.
وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب