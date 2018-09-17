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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 06:58 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:58

نازحة من الحديدة تحمل جردل ماء في مخيم في منطقة عبس في محافظة حجة بشمال اليمن في 16 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)