هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 06:47 ص

عناصر من لجان المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي يتمركزون في محافظة مأرب في 30 كانون الثاني/يناير 2018

قتل سبعون جنديا يمنيا على الأقل من القوات الحكومية في هجوم بصواريخ اطلقه المتمردون الحوثيون على مسجد في محافظة مأرب، بحسب ما اعلنت مصادر طبية وعسكرية الأحد.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب العام أن سبعين شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الذي وقع السبت.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المعسكر يقع في مدينة مأرب التي تبعد 170 كيلومترا شرق صنعاء، مشيرة أن الهجوم استهدف مسجدا داخل المعسكر أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

وندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم معتبرا أنه "عملية إرهابية غادرة وجبانة"، بحسب ما أوردت وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء. وأضاف أن " الافعال المشينة للمليشيات الحوثية يؤكد دون شك عدم رغبتها او جنوحها للسلام".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي إلى جانب الانفصاليين الجنوبيين.

وقد تصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والامم المتحدة.

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