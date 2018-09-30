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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 05:42 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:42

لوحة إعلان كتب عليها "من أجل مقدونيا أوروبية" في سكوبيي في 29 أيلول/سبتمبر 2018

يدلي المقدونيون الأحد بأصواتهم في استفتاء حول الاسم الجديد لبلدهم "مقدونيا الشمالية"، من أجل إنهاء نزاع مع اليونان والتقرب من الاتحاد الأوروبي.

وهذا الاستفتاء تشاوري ويفترض أن يصادق البرلمان على نتائجه بأغلبية الثلثين. وستتابع المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي باهتمام كبير هذا التصويت.

وتأمل مقدونيا البلد الفقير الواقع في البلقان، في الانضمام إلى الكتلتين وهو أمر يرى فيه كثر خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال اليونان. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصا إرث الملك الاسكندر الأكبر وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.

وبسبب اعتراض أثينا، عطل هذا النزاع انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان ويبلغ عدد سكانه 2,1 مليون نسمة، إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

لكن مقدونيا واليونان وقعتا في السابع عشر من حزيران/يونيو اتفاقا تاريخيا لاطلاق اسم "مقدونيا الشمالية" على ما كان يصطلح على تسميته "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

ومن المفترض ان ينهي هذا الاتفاق الخلاف بين البلدين حول اسم مقدونيا منذ 27 عاما.

ويتوقع المراقبون ألا تصل نسبة المشاركة إلى خمسين بالمئة، وذلك نظرا لاستياء الكثير من المقدونيين من الاتفاق وكذلك المغتربين منهم، فأقل من ثلاثة آلاف من هؤلاء تسجلوا على لوائح الناخبين مع أنهم يمثلون ربع السكان بحسب التقديرات.

ويجري الاقتراع من الساعة السابعة إلى الساعة 19,00 (05,00 إلى 17,00 ت غ)، على أن تعلن النتائج مساء الأحد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب