هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 02:06 م

رجال يمشون في شوارع الاهواز المغمورة بالمياه في محافظة خوزستان بايران، في 10 نيسان/ابريل 2019

يحتاج مليونا ايراني تضرروا من الفيضانات التي اسفرت عن 76 قتيلا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ اذار/مارس، الى مساعدة انسانية، كما اعلنت الاثنين منظمة الهلال الأحمر غير الحكومية.

ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها "اكبر كارثة في ايران منذ اكثر من 15 عاما"، كما جاء في بيان.

واضاف الاتحاد ان الفيضانات اسفرت منذ 19 اذار/مارس عن اكثر من الف جريح و78 قتيلا على الاقل، أي اكثر بشخصين من الحصيلة الرسمية التي أعلنت الأحد.

واوردت المنظمة غير الحكومية ان حوالى 10 ملايين شخص في 2000 مدينة وقرية تاثروا بالفيضانات، وان اكثر من 500 الف آخرين قد تهجروا.

واكدت المنظمة غير الحكومية ان "اجهزة الهلال الأحمر تواصلت مع أكثر من 457 الف شخص" حصل 239 الفا منهم على مأوى.

وسقط مزيد من الأمطار منذ السبت في شرق البلاد الذي يعد صحراويا إلى حد كبير، وأصدرت السلطات تحذيرا جديدا من حصول فيضانات في مناطق شاسعة. وتحدثت وسائل الإعلام عن فيضانات وطرق مقطوعة.

وذكرت السلطات أن 25 من 31 محافظة في البلاد قد تضررت، وان اضرارا لحقت بأكثر من 14 الف كيلومتر من الطرق، وان كلفة الأضرار تقدر بما بين 300 و 350 الف مليار ريال ايراني (بين 1.93 مليار و2.25 مليار يورو).

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