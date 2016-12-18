ممثل الامم المتحدة "صدم" بوضع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا
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مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي في تونس(afp_tickers)
اعلن مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الاحد انه "صدم" بالاوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا اياها بانها "خطيرة".
وقال في مؤتمر صحافي في تونس لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين "يمكننا ان نقول ان هناك ازمة حقوق انسان حقيقية في مراكز احتجاز المهاجرين" في ليبيا.
واضاف "زرت مراكز احتجاز عدة في طرابلس وصدمت بالوضع الانساني".
وبحسب المبعوث الدولي فان 27 بالمئة من المهاجرين يعانون من سوء تغذية وامراض في هذه المراكز "المكتظة بشدة والتي ينقصها الغذاء".
وباتت ليبيا التي يصل طول سواحلها الى 1770 كلم معبرا للهجرة غير القانونية في غياب مراقبة للحدود. ويحاول المهاجرون بوساطة زوارق مطاطية في اغلب الاحيان او مراكب مزدحمة، الوصول الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي لا تبعد الا حوالى 300 كلم من سواحل ليبيا.
واعتبر كوبلر ان المهاجرين هم ايضا ضحايا اتجار بالبشر.
وقال "ان معالجة هذا الوضع الخطير لحقوق الانسان" مسؤولية مشتركة للقادة الليبيين والمجتمع الدولي.
وتطلب ليبيا التي ترتبط باربعة آلاف كلم من الحدود البرية مع ست دول، بانتظام مساعدة الدول الغربية للتصدي للهجرة غير القانونية.
وتقول الامم المتحدة ان 4700 شخص على الاقل قضوا او فقدوا هذا العام اثناء محاولتهم عبور البحر الابيض المتوسط.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب