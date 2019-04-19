هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 03:05 م

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ممسكا يد زوجته مارينا في مدرج أوليمبيسكي في كييف في 14 نيسان/أبريل 2019

يتواجه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو مع خصمه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي الجمعة خلال مناظرة يُرجح أن تكون حامية في أكبر مدرج رياضي في البلاد، تتويجا لحملة انتخابية غير اعتيادية شهدت صعودا قويا للممثل الكوميدي السابق الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه.

وقبل يومين من الدورة الانتخابية الثانية، عززت السلطات من الإجراءات الأمنية في وسط العاصمة كييف تحضيرا لأول مناظرة عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش بين الممثل السابق البالغ 41 عاما والرئيس المنتهية ولايته الذي يكبره باثنتي عشرة سنة، في مدرج أوليمبيسكي الذي يتسع لـ70 ألف متفرج.

وفيما تشير استطلاعات الرأي الى نيل زيلينسكي أكثر من 70 % من الأصوات، يبدو هذا الكوميدي الوافد حديثا إلى عالم السياسة على مشارف سدة الحكم في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة على مداخل الاتحاد الأوروبي وتشهد نزاعا مسلحا مع انفصاليين مؤيدين لموسكو أوقع حوالى 13 ألف قتيل في خمس سنوات.

ويعتزم بوروشنكو الذي يبدو في موقع ضعيف بحسب استطلاعات الرأي، الإفادة من مناظرة الجمعة للتركيز على الخبرة السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي راكمها خلال سنوات حكمه الخمس في البلاد الغارقة في الحرب والتي تواجه صعوبات مالية كبيرة وتوتر غير مسبوق مع روسيا المجاورة.

وسيواجه الممثل الكوميدي الذي يتمتع بخبرة عقدين من العروض المسرحية الانفرادية وقام بحملته الانتخابية بشكل رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد نجح زيلينسكي في تحويل الدعوات المتكررة من خصمه لمناظرته إلى مسلسل مشوّق بفعل تغيّبه المستمر عن المواجهة.

وقال بوروشنكو خلال لقاء انتخابي بعد ظهر الجمعة في ساحة ميدان في كييف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحلم برئيس مبتدئ وضعيف وغير مؤهل. كلما كان الرئيس الأوكراني ضعيفا كلما زادت قوة الرئيس الروسي".

- لا هدنة في الشرق -

وبعد خمس سنوات على الانتفاضة الشعبية في ساحة ميدان ما دفع بالرئيس الأوكراني المؤيد لروسيا إلى الفرار، لا تزال أوكرانيا تواجه أسوأ ازمة منذ استقلالها في 1991.

وقد أعقب وصول المعسكر المؤيد للغرب إلى الحكم عام 2014 ضم روسيا شبه جزيرة القرم والحرب في الشرق الاوكراني مع انفصاليين مدعومين بحسب كييف والغربيين من موسكو التي تنفي هذه الاتهامات.

وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن دوائر الرئاسة الروسية ستتابع المناظرة وستسجلها لبوتين "الذي قد يتسنى له مشاهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبعيدا من وعده البقاء في المعسكر المؤيد للغرب، يلف غموض كبير السياسة التي سيقودها زيلينسكي في حال فوزه رغم محاولته تعزيز مصداقيته خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين مع استعانته بمستشارين أكثر حنكة ولقائه الأسبوع الماضي في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشارك الممثل الكوميدي في برنامج حواري سياسي مساء الخميس رسم خلاله الخطوط العريضة لولايته الرئاسية التي كانت مستبعدة تماما قبل بضعة أسابيع، كما أعلن خصوصا عن أعضاء الفريق الذين سيستعين بهم.

وقال "لا أفقه الكثير (في السياسة)، ليست لدي أي خبرة وهذا كله صحيح. لكني شبيه المواطنين الأوكرانيين".

وفي حين يشيد أنصار بوروشنكو بتقريبه البلاد من الغرب والنهوض بالقوات المسلحة وتجنب إفلاس إحدى أفقر دول أوروبا، يأخذ عليه معارضوه ما يرونه تلكؤا في مكافحة الفساد وفشله في إنهاء النزاع في شرق البلاد.

وأتاحت اتفاقات السلام الموقعة في مينسك مطلع 2015 انحسارا في التوتر غير أن المعارك لا تزال تدور بصورة شبه يومية فيما أخفق الأطراف المعنيون بعد ساعات طويلة من المفاوضات مساء الخميس في بلوغ اتفاق هدنة خلال فترة عيد الفصح الأرثوذكسي في 28 نيسان/أبريل.

وحمّلت كييف مسؤولية هذا الفشل إلى روسيا التي تدهورت علاقاتها معها بصورة مطردة في السنوات الأخيرة مع عقوبات اقتصادية متبادلة تعمّق الهوة بين اقتصادي البلدين اللذين كانا مترابطين بقوة في الماضي.

وتزيد روسيا ضغوطها الاقتصادية على أوكرانيا قبل أيام من جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت الخميس عزمها حظر صادرات المنتجات النفطية والفحم إلى أوكرانيا اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو.

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