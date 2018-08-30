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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 02:49 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:49

مقاتلة اف/ايه سوبر هورنت تنطلق من حاملة الطائرات يو اس اس جورج اتش.دبليو بوش خلال مناورات مع البحرية الفرنسية في 14 ايار/مايو 2018

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس ان اكثر من 25 بارجة ونحو ثلاثين طائرة ستشارك في تدريبات عسكرية في البحر المتوسط بين الاول والثامن من ايلول/سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية "نعتزم نشر اكثر من 25 بارجة تحت قيادة الطراد القاذف للصواريخ اميرال اوستينوف. نحو ثلاثين طائرة ستشارك في هذه التدريبات بينها قاذفات استراتيجية طراز تو-160".

وسئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن الصلة بين هذه المناورات والوضع في منطقة إدلب السورية، فاجاب الخميس ان "تكثيف اجراءات الوقاية مبرر تماما".

واضاف ان "معقل الارهابيين الذي تشكل هناك (في ادلب) لا ينطوي على اي امر جيد اذا استمر انعدام التحرك".

واوضحت الوزارة ان البوارج ستأتي من اساطيل بحر الشمال والبلطيق والبحر الاسود وبحر قزوين، لافتة الى مشاركة قاذفات ومطاردات وطائرات نقل في العمليات.

وتسبق هذه التدريبات في البحر المتوسط مناورات في اقصى الشرق الروسي اعلن الجيش انها الاكبر منذ 1981، على ان يشارك فيها 300 الف جندي و36 الف آلية.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية الثلاثاء ان روسيا عززت وجودها العسكري قبالة سوريا خشية ضربات يشنها الغربيون على الجيش السوري.

واتهم الجيش الروسي السبت فصائل المعارضة السورية بالتحضير ل"استفزاز" بواسطة اسلحة كيميائية في منطقة إدلب التي يبدو ان دمشق تستعد لهجوم وشيك عليها، وذلك لتبرير اي ضربات غربية تطاول القوات السورية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب