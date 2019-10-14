هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 09:54 ص

لجنة نوبل للعلوم الاقتصادية تعلن اسماء الفائزين بجائزة الاقتصاد في ستوكهولم في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2019 وتبدو خلفها على الشاشة صورهم.

فاز الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الاميركية استر دوفلو والأميركي مايكل كريمر الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر، كما أعلنت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

وفي منتصف التسعينيات أثبت مايكل كريمر (54 عاما) الاستاذ في جامعة هارفرد "الى اي حد يمكن ان تكون هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا".

بعد ذلك قام بانيرجي واستر دوفلو بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى في دول أخرى. وباتت طريقتهم للابحاث التجريبية تهيمن حاليا على الاقتصاد التنموي.

واستر دوفلو (46 عاما) استاذة الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث يعمل زوجها ايضا، هي احدى الخبراء الاقتصاديين الاكثر شهرة في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة.

وهي ثاني امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد.

وأعمالها خولتها في العام 2013 ان يختارها البيت الابيض كمستشارة للرئيس باراك اوباما بشأن مسائل التنمية عبر انضمامها الى اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية.

وتعرف جائزة الاقتصاد، وهي أحدث جوائز نوبل، رسميا باسم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" التي انشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وبجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الاداب للبولندية توكارتشوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 2019 الى النمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة نال رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد مهندس المصالحة مع اريتريا ورائد الاصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالى 830 ألف يورو).

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