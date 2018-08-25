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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 06:34 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:34

برج ترامب في مانهاتن في 4 آب/اغسطس 2017 (afp_tickers)