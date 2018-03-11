منح وسام سربرنيتشا لزعيم صرب البوسنة يغضب عائلات ضحايا مذبحة المدينة
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ميلوراد دوديك رئيس كيان صرب البوسنة ريبوبليكا صربسكا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2016.(afp_tickers)
اغضبت سلطات مدينة سربرنيتشا البوسنية اقارب ضحايا مذبحة مروعة حصلت في المدينة بمنحها أعلى وسام محلي الأحد لزعيم صرب البوسنة، على ما أورد الإعلام المحلي.
ومنحت بلدية المدينة بقيادة حاكمها الصربي ملادن غروجيستش جائزة التميز، اللوحة الذهبية لسربرنيتشا، لميلوراد دوديك رئيس كيان صرب البوسنة، حسب ما افادت محطة "ان وان" التلفزيونية.
ورفض دوديك وصف مذبحة سربرنيتشا بحق مسلمي البوسنة في العام 1995 بالإبادة الجماعية. وحكم على راتكو ملاديتش القائد الصربي المسؤول عن المذبحة بالسجن المؤبد لادانته بالابادة الجماعية وجرائم حرب أخرى.
وقتلت قوات صرب البوسنة قرابة 8 آلاف من رجال واطفال مسلمي البوسنة في مذبحة سربرنيتشا، أسوأ الفظائع المرتكبة في اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945.
وتولى الصربي غروجيستش حكم المدينة خلفا لحاكم مسلم بعد انتخابات بلدية في تشرين الاول/اكتوبر 2016.
ودانت رابطة أمهات سربرنيتشا، وهي منظمة تمثل أقارب ضحايا المذبحة، منح الوسام لدوديك.وقالت هاجرة كاتيش رئيسة الرابطة "نشعر بالتقزز لرؤية الجائزة تمنح لرجل ينكر وقوع الإبادة الجماعية في سربرنيتشا".
ماتب/هت/حال
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب