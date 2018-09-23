منصب جديد لرئيس الاستخبارات الداخلية في المانيا
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رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية هانس غيورغ ماسن في برلين في 24 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أعلن وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر توصل المستشارة أنغيلا ميركل وائتلافها الحكومي الاحد إلى اتفاق بشأن التكليف الجديد لرئيس الاستخبارات الداخلية الذي أثارت ترقيته الى وزير دولة انتقادات حادة.
وقال زيهوفر إنه سيتم تعيين هانز يورغ ماسن (55 عاما) الذي تم فصله هذا الأسبوع اثر اتهامه بالتواطؤ مع اليمين القومي، ممثلا خاصا للأمن الداخلي.
ولا تتضمن هذه الوظيفة الجديدة ترقية من حيث الراتب أو الرتبة. وبعد اقالته الثلاثاء، تم تعيين ماسن في منصب أعلى مع راتب اكبر كوزير دولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية.
وكانت ميركل قررت مع قادة حزبي الائتلاف الحكومي اعفاء ماسن من منصبه كرئيس للاستخبارات الداخلية، بعد ادلائه بتصريحات تشكك في ممارسة شبان من اليمين المتطرف العنف في الأحداث التي شهدتها مدينة كيمنتس الشهر الماضي.
كما واجه رئيس الاستخبارات هجمات حادة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي الحاكم الذي طالب بطرده.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب