هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2020 03:58 م

تطالب عشرات المنظمات المدافعة عن البيئة في اليونان من بينها غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة، بـ"سحب" مشروع قانون مثير للجدل "يروّج للتنقيب عن الهيدروكربونات" ما يعرض للخطر مناطق حماية التنوع البيولوجي "ناتورا 2000".

وقال تاكيس غريفوريو، المسؤول عن حملة غرينبيس في اليونان في ما يخصّ الطاقة والتغير المناخي، لوكالة فرانس برس السبت إن هذا النصّ "الذي يهدف إلى تغيير السياسة البيئية في اليونان جذرياً، أُعدّ في خضمّ فترة العزل ما يؤثر سلباً على الآليات الديموقراطية".

وتفرض السلطات في اليونان اجراءات عزل منذ 23 آذار/مارس للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

يؤكد بيان مشترك لـ23 منظمة غير حكومية أن مشروع القانون تحت عنوان "تجديد التشريعات البيئية"، "يلغي حماية مناطق ناتورا 2000 ويروّج لأنشطة التعدين والتنقيب عن الهيدروكربونات في هذه المناطق".

ومواقع ناتورا 2000 أساسية في سياسة الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتُستخدم لحماية كائنات تمثل التنوع البيولوجي الأوروبي.

وأشار تاكيس غريفوريو إلى أنه في وقت تعهّدت اليونان على غرار شركائها الأوروبيين "بوقف استخدام الهيدروكربونات بحلول العام 2050 في إطار قانون التغير المناخي، يحفّز مشروع القانون شركات التنقيب عن النفط والغاز على التحرّك في مناطق محمية عبر إضعاف دور السلطات المحلية في هذا الشأن".

في المقابل، رحّبت منظمة غرينبيس ببعض أحكام مشروع القانون التي "تبسّط الآليات من أجل الاستثمارات في الطاقة الخضراء (الشمسية والهوائية...)".

وبحسب غرينبيس، فإن الأحكام بشأن الطاقة المتجددة يُفترض أن تشكل مشروع قانون منفصل وألا تكون مندمجة في مشروع القانون المطروح حالياً الذي أُعدّ "بسرعة ومن دون حوار حقيقي مع الجهات الفاعلة الاجتماعية".

ومشروع القانون الذي يخضع للمناقشة حالياً في اللجنة البرلمانية، يُفترض أن يُناقش الاثنين في الجمعية الوطنية قبل أن يُطرح للتصويت الثلاثاء، وفق غرينبيس.

وجمعت عريضة مشتركة أطلقتها غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة على الانترنت حتى الآن أكثر من 22 ألف توقيع للقول "لا لمشروع القانون الذي يشجّع على التنقيب" عن الهيدروكاربونات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك