هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 08:43 ص

دعت منظمات حقوقية الأربعاء قطر وعمان والإمارات إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع التطبيقات الهاتفية المستخدمة في مكالمات الإنترنت الصوتية والمرئية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت 28 منظمة من بينها هيومن رايتس ووتش إن الحظر "يتسبب في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في تلك البلدان، وخصوصا لغالبية العمال المهاجرين والأجانب".

وكانت الإمارات خفّفت الاسبوع الماضي القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنت، حيث أضافت مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقات أخرى أكثر شعبية.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الامارات من بينها "سكايب للأعمال" و"غوغل هانغاوتس" و"سيسكو ويب آكس" و"مايكروسوفت تيمز".

لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها "واتساب" و"فيس تايم".

ويعيش ملايين العمال الأجانب في دول الخليج الست حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 9 آلاف بينها 67 وفاة.

ورأت المنظمات الحقوقية أن حجب خدمات على الانترنت "يعد خرقاً وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات".

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