هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 08:46 م

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يلقي خطاباً أثناء تجمع في كراكاس في 5 نيسان/أبريل 2019

أعلنت منظّمة الدول الأميركيّة الثلاثاء اعترافها بمبعوث زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو مندوباً لبلاده في المنظّمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.

وبعد نقاشات ساخنة، اتّخذ المجلس الدّائم لمنظّمة الدول الأميركيّة قراره الاعتراف بالمبعوث غوستافو تاري بغالبيّة 18 صوتاً مقابل 9، فيما امتنع ستّة أعضاء عن التصويت وتغيّب عضو واحد.

والمجلس الدّائم للمنظّمة التي تتّخذ من واشنطن مقرّاً، يضمّ سفراء الدول الـ34 الأعضاء فيها.

واعترف المجلس بالمبعوث غوستافو تاري "إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة منتخبة ديموقراطياً"، طالباً إحالة النصّ الذي تم تبنّيه الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويعتبر النصّ أنّ "السلطة الرئاسية لنيكولاس مادورو تفتقد إلى الشرعيّة، وأنّ التعيينات (التي يقوم بها) في الوظائف العامّة تفتقر بالتّالي إلى الشرعيّة اللازمة".

وكان غوايدو دعا السبت إلى تظاهرات جديدة الأربعاء بعدما أعلن بدء "المرحلة النهائية" لإزاحة مادورو الذي طلب مساعدة دول في المنطقة لفتح حوار بين المعسكرين.

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