هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 03:54 م

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيربييسوس متحدثا في مؤتمر صحافي في جنيف. 23 اذار/مارس 2020

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الجمعة من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة "قاتلة" للفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء.

وأضاف أنّ "تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم".

وتتشاور المنظمة مع الدول المعنية لصوغ استراتيجية لرفع الإجراءات تدريجاً وبطريقة آمنة. ويتوجب توافر ستة شروط لإتمام ذلك: السيطرة على انتقال عدوى الفيروس، تأمين الصحة العامة والرعاية، تقليل المخاطر في البيئات المعرضة على غرار المرافق الصحية للمصابين بأمراض مزمنة ودور المسنين، اتخاذ تدابير وقاية في العمل والمدارس وغيرها من الأماكن المرتادة، رصد مخاطر الإصابات الآتية من الخارج وأخيراً جعل الناس مسؤولين.

وشدد تيدروس على أنّ "لكل فرد دورا يلعبه لهزم الوباء".

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