هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 12:21 م

البحرين كانت أول بلد في الشرق الأوسط يستضيف سباق الفورمولا واحد

اتهمت منظمة العفو الدولية دولة البحرين الخميس باستغلال الفورمولا واحد التي ستنطلق الأحد من اجل "تلميع" صورتها، بينما تقوم المملكة الخليجية الصغيرة بقمع المعارضين.

وأكدت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في المنظمة سماح حديد بيان "وراء بريق الفورمولا 1، هناك جانب أكثر ظلاماً بكثير تكشفت معالمه في البحرين، يظهر هذه الدولة كدولة شديدة القمع، حيث يمكن سجن أي شخص ينتقد الحكومة لمجرد نشر تغريدة".

وأضافت "بدلاً من مجرد تلميع" صورتها عبر الرياضة ومحاولة إخفاء سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان من خلال رياضة سباق السيارات فائقة السرعة، ينبغي على الحكومة البحرينية أن تلغي فوراً القوانين التي تجرم حرية التعبير، والإفراج السريع عن جميع سجناء الرأي".

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وخفف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم ايران بدعم المعارضين لها وبالسعي الى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.

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