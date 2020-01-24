هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 02:12 م

صورة لسفينة اوشيم فيكينغ التي تتولى عمليات البحث عن مهاجرين وانقاذهم في وسط البحر المتوسط، لدى وصولها الى ميناء مرسيليا في 29 تموز/يوليو 2019.

أعلنت منظمة "اس او اس-المتوسط" ان سفينة النجدة البحرية اوشين فايكينغ، أنقذت 92 شخصا ثلثهم من القصر، كانوا يحاولون الفرار من ليبيا على زورق مطاطي ليل الخميس الى الجمعة.

وقال مدير العمليات في المنظمة فريدريك بينار "كان زورقهم بصدد الانكماش" لا يمكن تخيل ما كان سيحدث لو لم نعثر عليهم بسرعة".

تلقى طاقم السفينة تنبيها نحو الساعة 01,00 الجمعة (00.00 ت غ) وحدد مكان الزورق بعد ذلك بساعة على بعد 30 عقدة بحرية من السواحل الليبية وهو يصارع التيارات البحرية، بحسب المنظمة غير الحكومية التي مقرها في مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

وبين من تم انقاذهم خمس نساء حوامل و38 قاصرا "معظمهم دون مرافقة"، بحسب بينار. وأضاف "كانوا يعانون انخفاض حرارة الجسم ومن دوار البحر. كما انسكب بنزين الزورق داخله وعلى بعض الركاب ومن المعلوم أن مزيج مياه البحر وزيت الوقود يسبب الحروق".

ويأمل مدير العمليات في "تحديد سريع لميناء آمن للزورق، اذ مع امكانية تأمين اسعاف طبي طارىء على السفينة فان عملية الانقاذ لا تنتهي حقيقة الا على اليابسة".

وفي ليل 17 كانون الثاني/يناير، كانت سفينة اوشين فيكينغ انقذت 39 شخصا على مركب خشبي كان في وضع حرج في البحر. وتم انزال هؤلاء بعد اربعة أيام في بوزيلو بايطاليا.

وحذر بينار من انه "طالما استمرت ظروف العيش الكارثية في ليبيا وتواصلت الاعتداءات على المهاجرين، سيفر الناس من ليبيا وبأي ثمن".

ومنذ صيف 2018 تولى حرس السواحل الليبيون تنسيق عمليات الانقاذ البحرية التي كانت تتولاها ايطاليا، وذلك في "منطقة بحق ونجدة" شاسعة تتجاوز المياه الاقليمية الليبية. وهي مهمة لا يمكن لليبيا الغارقة في الفوضى والحرب تأمينها، بحسب المنظمة الانسانية.

وفي 2019 أحصت المنظمة الدولية للهجرة 1283 حالة وفاة في البحر الابيض المتوسط مع عدد أكبر من هذه الحالات في الطريق الاوسط الذي يربط شمال إفريقيا بايطاليا.

ولقي ما لا يقل عن 19 الفا و164 شخصا حتفهم في البحر في السنوات الخمس الاخيرة.

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