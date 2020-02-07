هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2020 06:56 ص

انتقدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس مفتشين سابقين لديها لتسريبهما وثائق سرية تشكك في النتائج التي توصلت إليها الوكالة حول هجوم بالكلور عام 2018 في مدينة دوما السورية، رافضة اعتبارهما "مبغلين".

وقال فرناندو آرياس، رئيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، إن "المفتشين ألف وباء ليسا مبلغين. إنهما شخصان لم يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما ليست مدعمة بالأدلة".

وأعلن آرياس في أواخر أيار/مايو 2019 عن تحقيق للنظر في تسريب وثيقة داخلية تحققت مما خلصت اليه المنظمة حول هجوم دوما في نيسان/أبريل 2018 الذي أودى بحياة 40 شخصا.

في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، دافع آرياس مرة أخرى عن التقرير بعد تسريب ثان عبر موقع "ويكيليكس" الذي نشر رسالة بريد إلكتروني من أحد أعضاء فريق التحقيق في دوما. واتهمت تلك الرسالة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للمحققين لجعل الدليل على حدوث هجوم كيميائي يبدو قاطعا أكثر.

وحملت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة حكومة الرئيس بشار الاسد مسؤولية الهجوم.

ورفضت سوريا وروسيا تقرير المنظمة واستندتا الى التسريبات لدعم تأكيدهما أن هجوم دوما مختلق لخلق ذريعة لعمل عسكري غربي.

وتسلحت موسكو، أبرز حلفاء دمشق، وحلفاؤها بالتسريبين للتشكيك بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وجهت أصابع الاتهام الى النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم في دوما.

وانتقد آرياس بشدة تصرفات المفتشين قائلا "عندما لم تتمكن وجهة نظرهما من تحقيق تقدم، تصرفا بشكل فردي وخرقا التزاماتهما تجاه المنظمة".

وأضاف "سلوكهما أكثر فظاعة لأنه من الواضح أن معلوماتهما عن تحقيق دوما كانت غير مكتملة".

-"دور ثانوي" -

ولم تسم المنظمة المفتشين بل أشارت اليهما ب"المفتش أ والمفتش ب"، وقالت إنهما "رفضا التعاون مع التحقيق".

وقالت "المفتش أ لم يكن عضوا بمهمة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة (...) ولعب دورا ثانويا مساندا في التحقيق بواقعة دوما".

وقال تقرير المنظمة إن المفتش ألف خدع أساتذة جامعات في ما بعد للاعتقاد بأنهم يساعدون المنظمة في دراسة هندسية حول أسطوانات كلور عثر عليها في دوما. وسافر خارج هولندا مرتين لمقابلة الأساتذة وأعطاهم ذاكرة فلاش تحتوي، وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على معلومات سرية "محمية للغاية". ثم استخدم تقرير الأساتذة في مسودة تقييم خاصة به لما حدث في دوما.

وظهرت نسخة من المسودة في وقت لاحق على مواقع إلكترونية ووسائل إعلامية تشكك بانتظام في الروايات الغربية حول سوريا.

والمفتش باء سافر الى سوريا في نيسان/أبريل عام 2018 بعد اختياره للمشاركة في مهمة تقصي الحقائق للمرة الأولى.

وقالت المنظمة "لم يغادر أبدا مركز القيادة في دمشق لأنه لم يكمل التدريب المطلوب للانتشار في الموقع في دوما".

بعد مغادرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس 2018، أظهر المفتش "باء" الذي شارك في صياغة تقرير مؤقت حول حادثة دوما، "رغبة في الاستمرار في الوصول إلى تحقيق دوما والتأثير فيه"، على الرغم من أن مهمة تقصي الحقائق قامت بجل أعمالها بعد ترك المفتش لعمله، وفق المنظمة.

- "تقرير جاهز" -

وقال التقرير النهائي الذي أصدرته المنظمة في آذار/مارس إن هناك "أسسا منطقية" للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة تحتوي على "الكلور التفاعلي" استخدمت في الهجوم.

وأضاف أن اسطوانتين من المرجح أنهما تحتويان على المواد الكيميائية ألقيتا على مجمع سكني في دوما كان مقاتلون معارضون يسيطرون عليه في حينه.

وأشار التقرير الى تحليل للمقذوفات يفيد أن اسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.

وقال آرياس إنه "يتمسك بنتائج تقرير دوما النهائية"، بعد أن أطلع الخميس الدول الأعضاء في المنظمة على الأمر.

وسيطرت قوات النظام السوري في 14 نيسان/أبريل 2018 بالكامل على منطقة الغوطة الشرقية بعد إجلاء آلاف المقاتلين من مدينة دوما التي شكلت أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق منذ العام 2012.

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