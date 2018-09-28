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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 07:03 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:03

شبان مغاربة يحاولن مغادرة المملكة بالقفز الى شاحنة متجهة الى أوروبا وذلك في مدينة الناظور الحدودية في 18 ايلول/سبتمبر 2018.

ندّدت منظمة غير حكومية مغربية مناهضة للعنصرية بممارسة العنف والتهجير القسري بحق الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين راسمة لوحة قاتمة لعمليات النقل القسري لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء على ايدي قوات الأمن.

وافاد تقرير للمنظمة انه خلال هذه العمليات التي "تنفذ بشكل منتظم" في شمال المملكة، تم القبض على نحو6500 مهاجر، بينهم 121 قاصرا و 17 طفلاً و12 امرأة حامل في الفترة بين تموز/يوليو ومطلع ايلول/سبتمبر، وتم نقلهم بالقوة بواسطة حافلات إلى جنوب المملكة.

واضافت انه بهدف "إبعادهم قدر الإمكان من المناطق الحدودية"، تم اعتقال طالبي لجوء وحملة تأشيرات صالحة وحتى مهاجرين نظاميين ونقلهم إلى الجنوب،" على أساس اللون".

واشارت المنظمة إلى انه "لم يتم تقديم مذكرة توقيف أو وثيقة رسمية أخرى إلى الأشخاص المستهدفين، تثبت أن هذه العمليات جزء من تحقيق قضائي".

من جهتها، تقول السلطات إنها تريد محاربة شبكات تهريب البشر مؤكدة أن عمليات "إعادة التوطين" تتم في إطار قانوني، لإبعاد المهاجرين "عن المناطق الحساسة".

وقد نددت منظمة العفو الدولية في السابع من ايلول/سبتمبر بـ "حملة قمع واسعة النطاق"، وصفتها بأنها "قاسية وغير قانونية"، وحضت الحكومة المغربية على "وضع حد لهذه الاعتقالات التمييزية".

وكان المغرب بلدا للعبور لكنه تحول تدريجيا الى دولة مضيفة بفضل سياسة الهجرة الجديدة المعتمدة منذ عام 2013.

ومنذ الإغلاق التدريجي لطريق تركيا اليونان والمرور عبر ليبيا (أو تونس) الى إيطاليا، تزداد ضغوط الهجرة على المغرب في حين اعادت شبكات التهريب "تمركزها" على الساحل الشمالي، وفقًا للسلطات المغربية.

منذ مطلع عام 2018، سجلت إسبانيا وصول أكثر من 38 الف شخص بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد السلطات المغربية أنها احبطت 54 الف محاولة فاشلة للعبور منذ كانون الثاني/يناير الفائت.

كما تزداد اعداد المغاربة الذين يحاولون العبور المحفوف بالمخاطر. والثلاثاء، اطلقت البحرية الملكية النار على زورق سريع يقل مغاربة ما أسفر عن مقتل شابة وإصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب