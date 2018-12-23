منظمة غير حكومية أغاثت 33 مهاجرا في المتوسط تبحث عن ميناء للرسو

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 02:50 م

ناشطون في منظمة "بروآكتيفا أوبن آرمز" ينقذون مهاجرة في مياه المتوسط في 17 تموز/يوليو 2018

دعت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية التي أغاثت السبت 33 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، الأحد الدول الأوروبية "لإيجاد حل" سريع للرسو في ميناء قبل تبدل الأحوال الجوية الإثنين.

وكان المهاجرون يستقلون زورقا في المياه الدولية عندما أغاثتهم سي ووتش-3 التي ترفع العلم الهولندي. ويتحدر المهاجرون من نيجيريا وليبيا وساحل العاج وبينهم ستة أولاد وأربع نساء.

وقال روبن نوغباور المتحدث باسم المنظمة لفرانس برس "طلبنا مرفأ آمنا للرسو فيه. سنبذل كل الجهود للحصول على ميناء آمن قبل الميلاد لأن الطقس سيسوء الثلاثاء لذا نطلب من الدول الأوروبية إيجاد حل في الساعات ال24 المقبلة".

في الأثناء، سمحت مدريد لسفينة "اوبن آرمز" التابعة لمنظمة "بروأكتيفا اوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، بالتوجه إلى إسبانيا لإنزال أكثر من 300 مهاجر تمت إغاثتهم السبت قبالة ليبيا. وسفينة "أسترال" التابعة لهذه المنظمة توجهت محملة بالأغذية والأغطية لمساعدة هؤلاء المهاجرين على الصمود في رحلة ستستغرق أياما عدة.

ولأسباب طبية تولت مالطا أمر رضيع ووالدته بعد نقلهما في مروحية إلى مستشفى فيما نقل صومالي في ال14 كان يسافر وحده بعد تعرضه للتعذيب في ليبيا، ليلا إلى جزيرة لامبيدوزا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف) الأحد "المرافىء الإيطالية مغلقة. أوقفوا تهريب البشر!".

وتقول مالطا وإيطاليا إن المنطقة التي تم إنقاذ المهاجرين فيها تابعة لليبيا. لكن منظمة "سي ووتش" تقول إن مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في طرابلس لم يستجب للنداءات.

وكرر تقرير أممي الخميس أن المهاجرين يتعرضون ل"فظاعات لا يمكن تصورها" في ليبيا. والفوضى السائدة هذا البلد تتركهم "تحت رحمة أشخاص يعتبرونهم سلعا قابلة للاستغلال والمقايضة".

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