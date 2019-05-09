هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 10:56 ص

أطفال يمنيون يساعدون في حمل نعوش لأطفال خلال تشييعهم في صنعاء في 10 نيسان/ابريل 2019 خلال جنازة جماعية لأطفال قتلوا في انفجارين قرب مدرستين في صنعاء

قدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب الخميس شكوى عاجلة للمحكمة الادارية بباريس لمنع إبحار سفينة شحن سعودية محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) الى المملكة، وذلك لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.

وكانت السلطات الفرنسية أقرت الاربعاء بأن سفينة سعودية سيتم تحميلها بالاسلحة، مؤكدة أنها لا تملك "أي دليل" على أنها ستستخدم في اليمن.

وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فان البارجة السعودية سيتم تحميلها ب "ثمانية مدافع من نوع كايزار" يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من ايران.

وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" جوزيف بريهام إن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الاسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد أكثر من 400 الف مدني عرضة لنيران" المتحاربين.

وأضاف ان الجمعية تقدمت للمحكمة الادارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات، وهو اجراء عاجل يهدف الى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن يتم النظر فيها خلال نهار اليوم.

واحتجت الجمعية على قرار الادارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة "بحري ينبع" التي ترفع العلم السعودي "بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الاسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية".

وتهدف هذه المعاهدة الاممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، الى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم.

ويتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الاسلحة. وهو ينص خصوصا على أنه "لا يجب لاي دولة عضو السماح بنقل أسلحة تقليدية (..) اذا علمت، عند طلب الموافقة، ان هذه الاسلحة او تلك السلع يمكن أن تستخدم في ارتكاب ابادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين او أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك او جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك