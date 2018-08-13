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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 06:35 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:35

السفينة "أكواريوس" تبحر من ميناء مرسيليا في 1 آب/أغسطس 2018

حض مشغلو سفينة الإغاثة "أكواريوس" الدول الأوروبية الاثنين على إيجاد ميناء آمن ل141 شخصا تم انقاذهم في عرض البحر المتوسط مؤكدين ان ايطاليا ومالطا رفضتا مجددا السماح للسفينة بأن ترسو في مرافئهما.

وكانت اكواريوس التي انقذت 630 مهاجرا في حزيران/يونيو ولم تسمح لها روما وفاليتا بدخول مرافئهما، قد استأنفت عمليات الإغاثة الاسبوع الماضي قبالة سواحل ليبيا.

والجمعة انقذت في عمليتين منفصلتين 141 شخصا، نصفهم من الأطفال لكنها لقيت مجددا صعوبة في إيجاد مرفأ للرسو.

وقالت صوفي بو، مديرة المنظمة غير الحكومية "اس او اس المتوسط" إن السفينة الموجودة حاليا بين مالطا وجزيرة لامبيدوزا الايطالية، تلقت مجددا "ردودا رسمية سلبية" من الدولتين.

واضافت "نطلب من جميع الدول الأوروبية إيجاد حل. نطلب منهم تحمل مسؤولياتهم وإيجاد ميناء آمن في المتوسط" متهمة إيطاليا ومالطا بالاستخفاف بقانون الملاحة الدولي.

وتابعت بو إن الوضع الحالي "يناقض بشكل تام قانون الملاحة الدولي (...) روى ناجون أن خمس سفن مرت أمامهم من دون أن تتوقف. واليوم لا توجد أي سفينة (انقاذ) في المنطقة، نحن قلقون جدا".

وقال توف ارنست، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه على تواصل مع "عدد من الدول الأعضاء التي اتصلت بنا في ما يتعلق بالحادثة" سعيا للتوصل الى "حل سريع" للأزمة.

وكانت السفينة أنقذت صباح الجمعة 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا يستقلون زورقا خشبيا على بعد 26 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال زوارة.

ومساء الجمعة أغاثت السفينة 116 شخصا بينهم 67 قاصرا غير مرافقين معظمهم من الصومال وأريتريا، كان زورقهم الخشبي المكتظ الذي لم يكن ينقل مياها أو طعاما على بعد 24 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال ابو كماش.

ولفتت بو الى أن "خفر السواحل الذين قاموا بعملية الانقاذ أبلغونا أنهم غير قادرين على توفير ميناء آمن لنا. ليبيا ليست ميناء آمنا".

ومنذ حزيران/يونيو يرفض وزير الداخلية اليميني المتطرف في إيطاليا ماتيو سالفيني استقبال سفن الانقاذ التي تشغلها منظمات غير حكومية أجنبية مثل اكواريوس، ويتهمها بمساعدة مهربي البشر.

والسبت قال إن السفينة اكواريوس "لن ترى مرفأ إيطاليًّا" مرة اخرى.

واثار موقفه المتطرف خلافا بين دول الاتحاد الاوروبي أبرز مجددا فشلها في التوصل لحل مشترك لمسألة تدفق المهاجرين الساعين للهرب من النزاعات أو الاضطهاد أو الفقر في افريقيا والشرق الأوسط.

وفي حزيران/يونيو تدخلت اسبانيا واستقبلت اكواريوس.

وفرنسا التي كانت أقرب مسافة منها لم تسمح للسفينة بدخول مرافئها، واستقبلت 78 مهاجرا بعد وصولها.

وقال مدير ميناء سيت الفرنسي على ساحل المتوسط الاثنين إنه على استعداد للسماح للسفينة بالرسو في الميناء في حال اعطت الحكومة موافقتها.

وقال جان-كلود غايسو لوكالة فرانس برس "لدينا ميناء تتوفر فيه ثلاثة احواض ويمكننا استقبال هؤلاء المهاجرين في أي وقت، لكن لا يمكنهم المجيء بدون موافقة السلطات الفرنسية".

وتصر الحكومة الفرنسية على وجوب احترام قانون الملاحة الدولي أي أن السفينة يجب ان تكون قادرة على الرسو في المرفأ الأقرب مسافة إليها.

وكان مسؤولو جزيرة كورسيكا الفرنسية قد عرضوا استقبال السفينة أكواريوس في حزيران/يونيو.

ودعت ايطاليا لسنوات شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدة لمواجهة التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من افريقيا والذين بلغ عددهم 700 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى أراضيها منذ 2013.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب