هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 11:22 ص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابا في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول في 15 تموز/يوليو 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن تركيا قد تبدأ باستخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي بدأ تسليمها منتصف تموز/يوليو، اعتبارا من نيسان/أبريل 2020.

وقال خلال خطاب متلفز "في الربيع المقبل إن شاء الله في نيسان/أبريل 2020 سنتمكن من البدء باستخدام منظومة إس-400".

واشترت أنقرة المنظومة الروسية رغم احتجاجات واشنطن التي ترى أنها تتناقض مع ترتيبات حلف شمال الأطلسي وتركيا عضو فيه.

والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن استبعاد تركيا من برنامج طائرات أف-35 معتبرة أنه لا يمكنه التعايش مع منظومة إس-400. وترى واشنطن أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية تهدد أسرار هذه الطائرة التكنولوجية التي تريد تركيا التزود بها أيضا.

وقال إردوغان "لن تسلمونا طائرات أف-35؟ حسنا اعذروني لكن في هذه الحالة سنتخذ تدابير في هذا الخصوص وسنستعين بجهات أخرى". وأكد أن "أي تهديد أو عقوبة لن يمنع" تركيا من "ضمان أمنها".

وواصلت تركيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع مباحثاتهما بشأن انشاء "منطقة عازلة" في شمال سوريا للفصل بين الحدود التركية والمقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن وتعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء إنّ "المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة (...) ليست بمستوى يرضي تركيا".

والجمعة أعلن إردوغان أنه "أيا تكن نتيجة المفاوضات مع الولايات المتحدة حول انشاء منطقة عازلة على الحدود السورية نحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي في شرق الفرات".

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