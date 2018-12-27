منع الرئيس الباكستاني الأسبق زرداري من مغادرة البلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 03:10 م

قال وزير الاعلام الباكستاني فواد شودري الخميس أنه تقرر منع الرئيس الأسبق آصف علي زرداري المشتبه به في غسل أموال، من مغادرة باكستان.

وتزامن إعلان هذا القرار الذي يشمل أيضا 171 شخصا آخرين بينهم شقيقة زرداري فريال تالبور، مع احياء باكستان الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو التي كانت زوجة زرداري.

وأوضح الوزير أنه "سيتم ادراج الأسماء ال 172 على لائحة المراقبة عند الخروج" من أراضي باكستان.

وزرداري يشارك في ترؤس حزب الشعب الباكستاني المعارض الذي كان قاد البلاد بين 2008 و2013، وهو موضع شبهات فساد منذ فترة طويلة حتى بات يكنى تهكما "السيد 10 في المئة".

واغتيلت بنازير بوتو التي تولت رئاسة الحكومة الباكستانية مرتين في اعتداء انتحاري في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007 أثناء تجمع انتخابي.

وكان شودري قال في وقت سابق هذا الاسبوع ان لجنة تحقيق عثرت على دليل على أن زرداري قام بتبييض أموال عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية.

لكن الرئيس الاسبق رفض الاتهامات خلال تجمع لاحياء ذكرى اغتيال زوجته في معقل الاسرة في لاركانا جنوب باكستان، وانتقد حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

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