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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 02:42 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:42

أعلنت الشرطة الهولندية أن شابا أفغانيا يبلغ 19 عاما أصيب برصاص الشرطة بعد مهاجمته الركاب في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام المركزية سيمثل الإثنين أمام المحكمة.

وكشفت شرطة أمستردام في بيان الأحد أن منفذ الاعتداء نهاية الشهر الماضي هو "جواد اس"، والى حين مثوله أمام القضاء "لن يتم نشر أي معلومات اضافية".

وأصيب أميركيان بجروح بالغة عندما هاجم شاب يشهر سكينا المشاة ظهر الجمعة في المحطة المكتظة قرب وسط المدينة التاريخي.

وتعاملت الشرطة بسرعة مع الهجوم وأطلقت النار على المهاجم في الجزء الاسفل من جسمه قبل أن يتم نقله مع الجريحين الى المستشفى.

ونددت الخارجية الأميركية الاحد بالاعتداء وقالت ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل اشكال الارهاب"، موجهة الشكر الى الشرطيين والاطباء في امستردام "لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا".

وقال مسؤولون السبت أن الجريحين بحالة "مرضية"، لكن لم يتم الادلاء بمعلومات اضافية عن حالتهما بعد ذلك.

وأعلنت بلدة أمستردام أن تحقيقات الشرطة أفضت الى أن للشاب "دوافع إرهابية".

ويحمل "جواد أس" إقامة ألمانية وقد دهمت الشرطة السبت شقته بدون أن تحدد موقعها بشكل دقيق.

وسيمثل المتهم لمرة أولى وجيزة أمام المحكمة خلف ابواب مغلقة، ووفق الإجراءات القانونية الجنائية في هولندا لن يتم سؤاله للإقرار او لا بتنفيذ الاعتداء.

وقال مسؤول في مكتب الادعاء لفرانس برس "من المرجح أن يوقفه القاضي لاسبوعين إضافيين من أجل إتاحة المجال أمام الشرطة للاستمرار في تحقيقاتها"، مضيفا أن الإجراءات قد تستغرق نحو ثلاثة اشهر.

ولم تتعرض هولندا لأي هجمات ارهابية كالتي طاولت جاراتها من الدول الاوروبية في العامين المنصرمين، لكن مسؤولي الاستخبارات يقولون ان مستوى التهديد مرتفع جراء التقارير عن لجوء متورطين في هذه الهجمات الى هولندا لفترات وجيزة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب