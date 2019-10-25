هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 05:19 م

جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) يتحدث مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في فعالية اقتصادية في مقر وزارة الخزانة في واشنطن في 19 تموز/يوليو 2019.

يترأس وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وفدا اميركيا سيقوم بجولة الاسبوع المقبل في الشرق الأوسط والهند، بما في ذلك حضور منتدى استثماري سعودي قاطعه العام الفائت على خلفية قتل الصحافي جمال خاشقجي، على ما قال مسؤولون الجمعة.

وسيستغل المسؤولون الأميركيون الجولة لزيادة الضغوط على إيران وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الحلفاء، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة، ما أكّد تقارير سابقة لوكالة فرانس برس أنّ الوزير سيحضر المنتدى السعوديّ.

قتل الصحافي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها الحكومة السعودية، بقنصلية المملكة في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

والعام الماضي، قاطع عشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه "دافوس في الصحراء"، على وقع تفاقم الغضب الدولي بشأن عملية قتل خاشقجي.

وذكرت تقارير أنّ وكالة الاستخبارات المركزية "سي اي ايه" خلصت إلى أنّ الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، الذي يسيطر على كافة السلطات الرئيسية في المملكة الغنية، أمر بقتل الصحافي خاشقجي على الأرجح.

وتركت تداعيات عملية قتل خاشقجي أثرا على علاقة الأمير محمد والرياض بحلفاء السعودية الرئيسيين.

وسيرافق منوتشين كبار مسؤولي وزارة الخزانة وجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولة التي تتضمن أيضا التوقف في إسرائيل والإمارات وقطر والهند.

وقال منوتشين في بيان "نتطلع إلى الانخراط مع شركائنا في ارجاء الشرق الأوسط وفي الهند لمواجهة نفوذ إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار".

وأوضح أنّ المسؤولين الأميركيين سيعملون أيضا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات تمويل الإرهاب وتحسين الظروف الاقتصادية.

وفي الهند، سيحضر منوتشين اجتماعا اقتصاديا ثنائيا وسط علاقات تتوتر أحيانا بين واشنطن ونيودلهي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، أعن ترامب وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند التي اتهمها بانها لم تضمن للولايات المتحدة وصولا منطقيا وعادلا إلى أسواقها، وعلى الإثر فرضت الهند رسومًا جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة.

ومارس مسؤولون أميركيون ضغوطا قوية لإقناع نيودلهي بعدم منح جزء من تقنية شبكة الجيل الخامس للانترنت( 5 جي) لشركة هواوي الصينية التي تتهمها بخرق العقوبات الأميركية على إيران كما تعتبرها أداة للتجسس الالكتروني الصيني.

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