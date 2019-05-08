هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 01:45 ص

قال دونالد ترامب مخاطبا أنصاره في ولاية فلوريدا مساء الاربعاء "هل تتذكرون تلك الانتخابات الرائعة في 2016؟ والآن أمامنا 2020".

وعاد بذلك ترامب من بنما سيتي بيتش، الى منصات الحملة الانتخابية التي لا تخلو من متعة، بعيدا عن الصراعات المحتدمة مع الديموقراطيين في الكنغرس بشأن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر.

وفي الهواء الطلق عند الغروب، وأمام جمهور تغطي رؤوسه قبعات حمر، وتحت يافطة عملاقة كتب عليها "لنجعل اميركا مجددا عظيمة"، كان ترامب يمزح ويسخر من منافسيه ويثني على حصيلته وعلى الوضع الجيد للاقتصاد.

وهتف الحضور "أربع سنوات أخرى".

وهو لا يخفي رغبته في حسم الامر ويقول "أريد ان تبدأ هذه الحملة الانتخابية فورا".

واستعرض من على بعد نحو 1200 كلم من واشنطن، سريعا أسماء منافسيه الديموقراطيين المحتملين.

وقال ساخرا "هناك خيار بين جو النائم وبيرني المعتوه"، مستخدما الصفات التي ينعت بها نائب الرئيس السابق جو بايدن وسيناتور فيرمونت، بيرني ساندرز، المرشحان للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

وأضاف "اختاروا شخصا ولننطلق، وليبدأ" المشوار، مبديا لا مبالاة ازاء اختيار أي من منافسيه السياسيين.

ثم تابع "هناك أيضا الشاب (بيتي) بوتيغيغ" مشيرا الى هذا النجم الصاعد للديمقراطيين، وهو رئيس بلدية (37 عاما) مثلي من ساوث بيند (انديانا) وهي مدينة متوسطة الحجم في الحوض الصناعي الاميركي.

وأضاف الملياردير الجمهوري ساخرا "سيمثلنا أمام الرئيس الصيني شي جيبينغ (..) أريد أن أكون في القاعة لرؤية ذلك".

ويتابع باللهجة ذاتها "وبيتو، ماذا حدث لبيتو؟" في اشارة الى بيتو اوروكي المنافس هو الاخر في المعسكر الديموقراطي.

-"أترون، انه مستبد"-

والهدف الآخر المفضل لترامب هو وسائل اعلام "الفايك نيوز" (الاخبار الزائفة) كما يصفها.

وقال بهذا الصدد "في غضون عشر سنوات، لن يجدوا لهم عملا" في اشارة الى تاريخ مغادرته البيت الابيض في حال أنتخب لولاية ثانية في 2020.

وتابع "لو أردت أن أسبب لهم الجنون، لقلت عشر سنوات" مضيفا أن هؤلاء الصحافيين سيقولون على الفور حينها "أترون، انه مستبد".

ثم يضيف "10، 14 كما تريدون" وسط ضحك أنصاره في هذه الولاية التي حقق فيها فوزا كبيرا في انتخابات 2016 (أكثر من 70 بالمئة من الاصوات في منطقة باي كونتري حيث توجد بنما سيتي بيتش).

كما تحدث مجددا عن المؤامرة (تحقيق مولر) التي يعتبر نفسه ضحيتها والتي يقف وراءها، كما يقول، "ديمقراطيون غاضبون".

ويأمل الملياردير الجمهوري أن يغلق نهائيا كافة فصول التحقيق بشأن صلات فريقه مع روسيا.

لكن الديموقراطيين ليسوا بالتأكيد من رأيه وهم مصممون على الا تفرض عليهم قراءة للتقرير يحددها وزير العدل بيل بار الذي تحول بأعينهم الى محامي ترامب.

وأضاف "لا صلات (مع روسيا)، لا تعطيل (للقضاء)، لاشيء (..) بعد عامين (من التحقيق) لاشيء" مضيفا "والان يقول الديمقراطيون : نريد عودا على بدء، يا للعار".

ومضى يقول "يريدون تحقيقات بدلا من الاستثمارات. أعتقد أن ذلك سيقودنا الى الفوز في 2020".

وكان قبل ذلك زار قاعدة تيندال الجوية بين بنما سيتي ومكسيكو بيتش. وكانت تلك المنطقة من فلوريدا تعرضت قبل سبعة أشهر الى دمار اعصار مايكل (من الفئة الخامسة) الذي هب على اليابسة بقوة أكثر من 250 كلم في الساعة.

ولازال السكان المنكوبون ينتظرون مساعدة العاصمة الاتحادية لإعادة الاعمار. لكن النقاش يطول في الكونغرس بسبب خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين يطالبون بتخصيص مبالغ كبيرة أيضا لبورتوريكو التي كانت تعرضت في 2017 لاعصاري ايرما وماريا.

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