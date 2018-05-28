مهاتير محمد يتخلى عن مشروع قطار سريع يربط ماليزيا بسنغافورة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس الحكومة الماليزية الجديد مهاتير محمد في صورة تعود الى الحادي والعشرين من ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلن رئيس الحكومة الماليزية الجديد مهاتير محمد الاثنين التخلي عن مشروع ربط بلاده بسنغافورة بقطار فائق السرعة.
ويسعى محمد العائد الى السلطة بعد فوز انتخابي مفاجىء للمعارضة على ائتلاف نجيب عبد الرزاق، الى تصحيح الوضع المالي لماليزيا الذي قال انه تدهور بسبب تورط الحكومة السابقة في فضائح مالية.
وقال انه اتخذ "قرارا نهائيا" بالتخلي عن مشروع الربط الحديدي الفائق السرعة بين كولالمبور وسنغافورة الموقع في 2016 والهادف الى تقليص مدة الرحلة الى 90 دقيقة بدلا من خمس ساعات حاليا عبر الطريق ونحو ساعة طيران جوا.
وقال مهاتير محمد (92 عاما) ان "هذا (المشروع) لا يجلب اي ربح .. وسيكلف الكثير من المال ولن نربح منه شيئا".
واضاف "طبيعي سنجري مباحثات مع سنغافورة التي لدينا معها اتفاق" مشيرا الى انه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج تطبيق قراره.
ولم يتوفر اي رد فعل فورا من وزارة النقل في سنغافورة.
وبحسب مهاتير محمد فانه قد يتعين على ماليزيا ان تدفع تعويضات تصل الى 125,7 مليون دولار.
ولم يصدر اي رقم رسمي بشأن كلفة المشروع لكن محللين قدروا الكلفة في 2016 ب 15 مليار دولار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب