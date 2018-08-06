مهاتير يعلن استعادة ماليزيا يختاً بملايين الدولارات على خلفية فضيحة فساد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
يخت "اكوانيميتي" يعود الى ماليزيا(afp_tickers)
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الإثنين أن إندونيسيا أعادت إلى ماليزيا يختاً فاخراً يرتبط بالفضيحة المالية الخاصة بالصندوق السيادي "1 ام دي بي"، في خطوة تأتي لتعزيز التحقيق في الفساد المتهم فيه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
ويعتقد أن قيمة اليخت "اكوانيميتي" المسجل في جزر الكايمان، تناهز 250 مليون دولار، ويعود إلى ممول ماليزي فار يرتبط بنجيب. وتمت مصادرة اليخت في شباط/فبراير قبالة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.
وصادرت السلطات الإندونيسية اليخت الفاخر بعد طلب من وزارة العدل الاميركية التي تحقق في اتهامات بعمليات اختلاس واسعة من صندوق "1 ام دي بي".
وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، الذي يقوم بجولة في اليابان، على صفحته على فيسبوك "إننا سعداء بتسليم إندونيسيا اليخت لنا".
وصرح متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن اليخت سيصل الى بورت كلانج غرب العاصمة كوالالمبور خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
وشكر مهاتير للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعاونه.
وتربط بين ماليزيا وإندونيسيا علاقات قوية اذ زار مهاتير جاكرتا في حزيران/يونيو في أول جولة رسمية له في المنطقة بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات في أيار/مايو متغلبا على نجيب.
ووفقا لوزارة العدل الأميركية فقد قام عدد من كبار مسؤولي الصندوق السيادي وشركائهم باختلاس 4,5 مليارات دولار.
وتم شراء أصول بقيمة 1,7 مليار دولار بهذه الأموال المسروقة، ويسعى مسؤولون اميركيون الى استعادتها.
وتعهد مهاتير استعادة المسروقات.
ووجهت الى نجيب، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في تموز/يوليو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب